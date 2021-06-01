В ОРДО отменили комендантский час: однако не полностью

Этот режим отменят на выходные

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Так называемые «власти» «ДНР» все-таки приняли решение отменить комендантское время. Такое решение было принято «главарем» «республики» Денисом Пушилиным.

Так согласно его «решению», отменна комендорского часа начинается с сегодняшнего дня, первого июня. Однако речь идет не о полной отменна, а только о частичной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в ОРДО временно приостанавливается действие режима «комендантского часа» в каждые выходные с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья. Такие нововведения будут действовать с первого июня по 15 сентября 2021 года. Такую информацию распостранили подконтрольные ОРДО СМИ.

Кроме того, Пушилин поручил так называемому «министру МВД ДНР» Алексею Дикому усилить на этот период работу «патрулей» на улицах городов ОРДО.

Отмечается, что первая отменна комендантского времени в «ДНР» должна произойти уже в ближайшие выходные – третьего и четвертого июня. Пока дополнительной информации по поводу того, будут ли какие-то другие ограничения действовать в эти дни неизвестно.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на проблемы с лекарствами.