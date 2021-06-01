Общество

В ОРДО отменили комендантский час: однако не полностью

Этот режим отменят на выходные

Время чтения: 48 Секунд

Так называемые «власти» «ДНР» все-таки приняли решение отменить комендантское время. Такое решение было принято «главарем» «республики» Денисом Пушилиным.

Так согласно его «решению», отменна комендорского часа начинается с сегодняшнего дня, первого июня. Однако речь идет не о полной отменна, а только о частичной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в ОРДО временно приостанавливается действие режима «комендантского часа» в каждые выходные с 23:00 часов пятницы до 04:00 часов воскресенья. Такие нововведения будут действовать с первого июня по 15 сентября 2021 года. Такую информацию распостранили подконтрольные ОРДО СМИ.

Кроме того, Пушилин поручил так называемому «министру МВД ДНР» Алексею Дикому усилить на этот период работу «патрулей» на улицах городов ОРДО.

Отмечается, что первая отменна комендантского времени в «ДНР» должна произойти уже в ближайшие выходные – третьего и четвертого июня. Пока дополнительной информации по поводу того, будут ли какие-то другие ограничения действовать в эти дни неизвестно.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на проблемы с лекарствами.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Турция в срочном порядке изменила правила для украинских туристов: что нужно знать

Теперь украинцам снова нужно будет предоставить ПЦР-тест.

Курортные страны открывают свои границы: где можно отдохнуть

Грузия, Греция и Болгария уже открыты

Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России

Как Европа и США начали давить на РФ, вероятность эскалации значительно снизилась

1200 евро в месяц даром в течение трех лет: Германия начинает эксперимент

В эксперименте будут принимать участие 122 человека

Жителям «ЛДНР» с паспортами РФ нужно приготовиться: что их ждет

Придется ставь на учет

Россия «нарушила планы» Зеленского по Донбассу, — Азаров

Украинское правительство прошедшей весной планировало предоставить возможность «неонацистам» «расправиться» с регионом

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap