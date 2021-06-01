Общество

Россия «нарушила планы» Зеленского по Донбассу, — Азаров

Украинское правительство прошедшей весной планировало предоставить возможность «неонацистам» «расправиться» с регионом

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В Кремле нарушили планы шестого президента Украины Владимира Зеленского «развязать боевые действия» на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил беглый бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает УРА-Информ.

«Украина нанесла три рассекающих удара, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу. А далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был», — отметил Азаров.

Азаров считает, что украинское правительство прошедшей весной планировало предоставить возможность «неонацистам» «расправиться» с регионом.

«Те маневры, которые Российская Федерация провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. Последовал откат назад», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы поставлять в Украину оружие, но пока не делает этого.

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