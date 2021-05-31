Общество

Историческое решение: Китай разрешил семьям заводить третьего ребенка

Это будет означать ослабление государственной политики в области планирования семьи

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Китайские власти разрешат жителям страны иметь троих детей, сообщает китайское информационное агентство Синьхуа. Это будет означать ослабление государственной политики в области планирования семьи, что с годами привело к постоянному снижению рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

«Для дальнейшей оптимизации политики планирования семьи (Китай) введет принцип, согласно которому одна супружеская пара может иметь троих детей», — говорится в сообщении агентства, пишет УРА-Информ.

Изменение правил было одобрено на заседании Политбюро ЦК правящей Коммунистической партии Китая (КПК) под председательством генерального секретаря партии и лидера страны Си Цзиньпина.

На встрече подчеркивалась необходимость «активного ответа» на проблему старения общества, которая связана с развитием страны, ее благополучием и государственной безопасностью, сообщает китайское агентство. Когда должны были быть реализованы запланированные изменения, не сообщалось.

Китай уже много лет сталкивается с проблемой падения рождаемости. В 2016 году власти ослабили «политику одного ребенка», действовавшую на протяжении десятилетий, разрешив всем жителям иметь двоих детей, но это не изменило негативную демографическую тенденцию.

Ранее мы сообщали, что китайские власти знали об угрозе эпидемии еще в 2014 году.

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