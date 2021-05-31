Парламент хочет узнать у Кабмина ситуацию с тарифами

ВР хочет узнать, что будет после отопительного сезона

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Парламент хочет заслушать Правительство по поводу тарифов. Спикер ВР Дмитрий Разумков подчеркнул, что фактически завершился отопительный период и пора подбить итоги.

В ходе согласительного совета парламента он сообщил о важных моментах Верховной рады, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

«Важным вопросом остается вопрос тарифов. Верховная рада 28 января 2021 года приняла соответствующее постановление. Было многое в нем указано. Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано по поручению ВРУ Кабинетом министров», — заявил Разумков.

Разумков отметил, что заслушать Кабмин могут в если не на этой, то на следующей неделе.

«Нам надо понять, как мы будем жить, к чему готовиться людям, что было сделано к следующему отопительному периоду», — отметил глава парламента.

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