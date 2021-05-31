Украинские учителя будут получать больше: что им обещают

Повысить зарплаты могут на 30 процентов

Время чтения: 43 Секунд

Уже в ближайшее время украинские учителя смогут зарабатывать больше. Правительство ставит перед собой цель повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» заявил, что зарплаты учителей могут повысить даже на 30 процентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Но, конечно, наша цель — это не меньше чем средняя зарплата в стране должна составлять минимальный базис для учителей, для педагогов», — сказал он.

Ранее согласно принятому Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете Украины на 2021 год работникам образования будут повышены зарплаты на 26%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявлял, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

Ранее мы сообщали, что учительница унизила девочку из-за украинского языка.