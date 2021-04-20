Вирусолог: китайские власти знали об угрозе эпидемии еще в 2014 году

В 2014 году во время визита в Китай эксперт посетил рынок в Ухане

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Служба здравоохранения в Ухане знала, что на рынке существует угроза пандемии, по крайней мере, за пять лет до появления COVID-19, сообщил британский ученый доктор Эдди Холмс из Сиднейского университета.

«Китайские органы здравоохранения знали, что рынок Хуанань в Ухане представляет собой эпидемическую угрозу до того, как разразилась пандемия COVID-19», — сказал The Telegraph британский биолог-эволюционист и вирусолог доктор Эдди Холмс из Сиднейского университета, пишет УРА-Информ.

В 2014 году во время визита в Китай эксперт посетил рынок в Ухане. Он был доставлен туда сотрудниками Центра по контролю за заболеваниями, которые представили рынок как пример места, где вирус может передаваться от животных к людям. Визит был частью более широкого проекта по поиску новых патогенов, которые могут вызвать пандемию в Китае.

«Центр контроля заболеваний привел нас туда, потому что мы обсуждали, где может возникнуть болезнь», — сказал доктор Холмс. «Вот почему я пошел туда», — добавил он.

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