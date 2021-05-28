В Киеве начнет работу большой Центр вакцинации от COVID-19

В выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам

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В субботу, 29 мая, в украинской столице, — Киеве, на базе Международного выставочного центра начнет работать Центр вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19.Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

«Завтра, 29 мая, на базе Международного Выставочного Центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Это — пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. И я благодарю владельцам выставочного центра за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом», — сообщил столичный глава.

В Центре вакцинации, который будет открыт на базе МВЦ, в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении «Дія». Стоит отметить, что вакцину жителям Украины предоставляет Министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории страны сделали 16 293 прививок от коронавирусной болезни нового поколения COVID-19, это на тысячу больше показателя, который был днем ранее.