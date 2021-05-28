Политика

Украина и Словакия договорились об активизации сотрудничества, — Шмыгаль

Стороны договорились максимально использовать транзитный потенциал стран

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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль, а также премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества между государствами. Об этом Шмыгаль заявил сегодня на совместном брифинге с Хегером, передает УРА-Информ.

«Сегодня мы согласовали необходимость активизации нашего двухстороннего сотрудничества. Проведение очередного пятого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному, научно-техническому сотрудничеству станет важным шагом в оценке состояния торговли между нашими странами», — сообщил Шмыгаль.

Для обеих сторон, как подчеркнул Шмыгаль, важным является введение совместного пограничного и таможенного контроля на границе.

Ранее сообщалось, что в НАТО серьезно обеспокоены нарушениями договоренностей о режиме прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса. Также в НАТО выразили и беспокойство о том, что члены НВФ применяют на неподконтрольном украинскому правительству Донбассе тяжелое вооружение. Североатлантический альянс также выразил свою поддержку территориальной целостности Украины. 

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