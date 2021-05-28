Технические заминки неизбежны, — Песков об отмене европейских авиарейсов Москвой

Авиационные власти дадут разъяснения, но это технические моменты

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Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию с отменой европейских рейсов Москвой. Песков назвал ее экстраординарной и уверяет, однако, он уверяет, что речь идет якобы о технических моментах. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Газету.ру.

Стоит отметить, что накануне рейс Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на полет над Российской Федерацией.

«Авиационные власти дадут разъяснения, но это технические моменты. Когда работает система утвержденная и согласованная, то существуют точки влета и вылета, есть согласованные точки и эшелоны, речь идет об обеспечении авиабезопасности. Они просятся на влет в разных точках, которые не согласованы, поэтому так. Ситуация экстраординарная, не хотелось бы, чтобы они возникали, такие технические заминки неизбежны», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, о чем не будет говорить глава Кремля Владимир Путин во время возможной встречи с шестым президентом украинского государства Владимиром Зеленским.