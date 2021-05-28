Общество Политика

Россия заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ на границе

Российская Федерация заблокировала продление мандата

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Российская Федерация заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца, будет два. Об этом сообщает в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УРА-Информ.

«В ОБСЕ только что принято решение о продлении миссии пограничного контроля на российско-украинской границе. Продление на 2 месяца — как того и хотела и на чем настаивала Россия. Обычно это 4 месяца. Вопрос в том, что будет после 31 июля», — сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что российская сторона блокирует продление работы пограничной миссии ОБСЕ на границе украинского и российского государств на четыре месяца.

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