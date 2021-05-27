Россия блокирует работу миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Миссия ОБСЕ прекратит свою деятельность на данном участке после 31 июля 2021 года

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Российская сторона блокирует продление работы пограничной миссии ОБСЕ на границе украинского и российского государств на четыре месяца. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает УРА-Информ.

«Россия отказывается продлевать пограничную миссию ОБСЕ на украинско-российской границе больше, чем на 2 месяца. Обычно миссию продлевают на 4 месяца», — пишет журналист.

В данный момент сохраняется высокий риск того, что СММ ОБСЕ прекратит свою деятельность на данном участке уже после 31 июля 2021 года. При этом, окончательное решение будет известно позже.

Ранее сообщалось, что «власти» оккупированных территорий восточной Украины готовятся к проведению выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.