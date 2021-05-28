Беларусь ужесточает политику в отношении Украины: РБ вводит режим индивидуального лицензирования на импорт украинских товаров

Торговый представитель Украины назвал такие действия необоснованными и дискриминационными

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Республика Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт определенного ряда украинских товаров. Об этом 28 мая, в пятницу, сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей Facebook-странице, передает УРА-Информ.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», — сообщил Качка.

Решение, как отметил Качка, вступит в силу через 10 дней после публикации. Также известно, что оно рассчитано на 6 месяцев.

«Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — отметил Качка.

Ранее сообщалось, что «власти ЛНР» готовят письмо-обращение к нелегитимному президенту Беларуси Александру Лукашенко о выдаче им задержанного журналиста Романа Протасевича.