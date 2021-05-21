Общество

Утро в Донецке началось с обстрелов: идет бой с очень тяжелым вооружением

Жители Донецка проснулись от звуков взрывов

Время чтения: 39 Секунд

Сегодня, 21 мая, с самого утра жители Донецка, который временно неподконтрольный Украине, проснулись от сильных взрывов. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Жители Донецка отмечают, что используются весьма большие калибры вооружения, так как слышно очень сильно. О залпах оружия сообщают и жители прифронтовой Авдеевки, а также неподконтрольной Украине Макеевки. Об этом пишут местные жители также в социальных сетях, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«06:00 15 участок очень громко Гвардейка слушаем тяжелое. Северо-восточное направление, идет бой с очень тяжелым», — написал один из местных жителей.

«Десь з 06:00 важкі плюси з півдня. Авдеевка», — отмечает еще один местный житель.

«Проснулся минут сорок назад. Как грохотало так и грохочет», — отмечает житель Донецка.

Ранее мы сообщали, что «резервисты» «ЛНР» заявили, что им выплатили не все деньги.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

«Трагическая ошибка» в клинике: врачи ампутировали пациенту не ту ногу

Вместо левой ампутировали правую

Надеемся, что на этот раз «власть» сдержит свое слово — жители ОРДО об обещании Пушилина

Местные жители о высказываниях Пушилина

Прекращение огня между ХАМАС и Израилем

Перемирие началось несколько часов назад

Некогда красивейшее место в Донецке превратилось в заросшую свалку (ФОТО)

Ситуация очень печальная

Вода в «ДНР»: что ждет местных жителей

Провели очередное заседание по этому вопросу

Недоплатили: «резервисты» «ЛНР» заявили, что им выплатили не все деньги

Обещали заплатить 1000 рублей в день

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap