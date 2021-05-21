Утро в Донецке началось с обстрелов: идет бой с очень тяжелым вооружением

Жители Донецка проснулись от звуков взрывов

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Сегодня, 21 мая, с самого утра жители Донецка, который временно неподконтрольный Украине, проснулись от сильных взрывов. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Жители Донецка отмечают, что используются весьма большие калибры вооружения, так как слышно очень сильно. О залпах оружия сообщают и жители прифронтовой Авдеевки, а также неподконтрольной Украине Макеевки. Об этом пишут местные жители также в социальных сетях, сообщает УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«06:00 15 участок очень громко Гвардейка слушаем тяжелое. Северо-восточное направление, идет бой с очень тяжелым», — написал один из местных жителей.

«Десь з 06:00 важкі плюси з півдня. Авдеевка», — отмечает еще один местный житель.

«Проснулся минут сорок назад. Как грохотало так и грохочет», — отмечает житель Донецка.

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