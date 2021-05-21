Недоплатили: «резервисты» «ЛНР» заявили, что им выплатили не все деньги

Обещали заплатить 1000 рублей в день

Время чтения: 56 Секунд

В «ЛНР» продолжаются сборы так называемых «резервистов». Местные «власти» таким образом ищут возможное усиление в случае полномасштабных военных действий.

Бывший боевик Максим Куринный, который ранее уже воевал за «ЛНР» на Донбассе в 4 «Отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции ЛНР», гранатометчиком. После службы найти высокооплачиваемую работу не удалось, и мужчина решил податься в резервисты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«На сборах, которые сейчас продолжаются в «НМ ЛНР» с участием силовых ведомств, участникам мероприятия пообещали денежное довольствие в размере 1000 рублей. Сумма весьма скромная, если не сказать копеечная, но хоть какое-то поощрение в стремлении защищать республику от врага», — пишет паблик.

Куринный, который испытывает проблемы со средствами, пожаловался, что по итогу резервистам дали за участие в сборах только по 500 рублей.

«17-го числа объявили сбор, мол будут учения, буквально на 4 дня, и заплатят всем по 1000 рублей. Легкие деньги – подумал я. Сегодня, когда уже все приехали на свои места – нам рассказывают о том, что никакой тысячи не будет, а дадут только 500 рублей», — написал Максим на своей странице в ВК.

Ранее мы сообщали, что Россия тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе.