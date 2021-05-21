Вода в «ДНР»: что ждет местных жителей

Провели очередное заседание по этому вопросу

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Жителям «ДНР» за последние годы уже не один раз обещали бесперебойную подачу воды. Однако ситуация так и не меняется.

Так называемый «начальник» «отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «ДНР» Сергей Иванов констатировал факт, что в целом системы водоснабжения и водоотведения «республики» устарела, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

У чиновников планы строительства новых сетей водоснабжения в городах: Снежное, Шахтерск, Донецк, Ясиноватая, Зугрэс общей протяженностью 34,665 км, реконструкции и строительстве других объектов.

Дальше «компьютерщики» пообещали при помощи специального программного обеспечения провести анализ фактических напоров и потерь воды, выявляется наиболее неэффективные участки, рассчитывается стоимость модернизации, что позволит существенно сократить потери воды.

Однако на этом новой информации нет и пока совсем непонятно, когда приступят хоть каким-то работам по этому вопросу.

Ранее мы сообщали, что Россия тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе.