Общество

Россия тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе

У Владимира Путина свои цели на Донбассе

Время чтения: 43 Секунд

Российская Федерация тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе. Такие выводы можно сделать из последних действий Кремля.

Американские и европейские партнеры Украины это все прекрасно понимают. Они знают, что Донбасс президент Российской Федерации Владимир Путин использует исключительно в своих интересах. Так глава Кремля не просто так раздавал российские паспорта на Донбассе, а это он делал с явной целью, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Путин собирается использовать жителей Донбасса с российскими паспортами для голосования на выборах в Думу этой осенью, чтобы получить дополнительную поддержку для «Единой России», — пишет паблик.

Источник отмечает, что таким образом, президент России намерен получить дополнительно около полумиллиона голосов.

Ранее в Кремле отреагировали на идею обмена пророссийского политика и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, на украинских политзаключенных в РФ. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком считают исключительно внутриукраинской политической проблемой. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Самый большой айсберг в истории откололся от Антарктиды

Он имеет 4 тысячи 320 квадратных километров

В Украине более 5000 новых случаев ковида и 200 смертей: данные за 20 мая

1884 человека попало в больницы

В «ДНР» заявили, что у них водка лучше, чем известная Финляндия

Интересные результаты «исследования»

Новые правила въезда для жителей ОРДЛО с российскими паспортами в РФ: что нужно знать

Придется сдавать тесты на ковид

Вывозят без телефонов на полигон: в ОРДО рассказали, как проходят сборы «резервистов»

«Сборы» продолжаются уже третий день

Сколько стоит проезд из «ДНР» в «ЛНР»: варианты и схемы

Есть несколько вариантов

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap