У Владимира Путина свои цели на Донбассе

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Российская Федерация тормозит любое развитие мирного процесса на Донбассе. Такие выводы можно сделать из последних действий Кремля.

Американские и европейские партнеры Украины это все прекрасно понимают. Они знают, что Донбасс президент Российской Федерации Владимир Путин использует исключительно в своих интересах. Так глава Кремля не просто так раздавал российские паспорта на Донбассе, а это он делал с явной целью, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Путин собирается использовать жителей Донбасса с российскими паспортами для голосования на выборах в Думу этой осенью, чтобы получить дополнительную поддержку для «Единой России», — пишет паблик.

Источник отмечает, что таким образом, президент России намерен получить дополнительно около полумиллиона голосов.

Ранее в Кремле отреагировали на идею обмена пророссийского политика и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, на украинских политзаключенных в РФ. У президента РФ Владимира Путина ситуацию с Медведчуком считают исключительно внутриукраинской политической проблемой.