Общество

Россия признает «республики» Донбасса: названо условие

Размещение баз Соединенных Штатов Америки на территории Украины представит огромную угрозу для РФ

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Российская Федерация может признать независимость «ЛДНР» при появлении на территории украинского государства военных баз США. Об этом сообщает бывший командир подразделения НВФ «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию и разместит здесь свои военные базы», — отметил Ходаковский.

Также он отметил, что размещение баз Соединенных Штатов Америки на территории Украины представит огромную угрозу для РФ. В таком случае, ей придется оборонятся.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден признал геноцидом убийство 1,5 млн армян в Османской империи в начале XX в. Стоит отметить, что во время предвыборной программы он заявлял, что сделает это, когда станет президентом.

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