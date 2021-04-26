Россия признает «республики» Донбасса: названо условие

Размещение баз Соединенных Штатов Америки на территории Украины представит огромную угрозу для РФ
Российская Федерация может признать независимость «ЛДНР» при появлении на территории украинского государства военных баз США. Об этом сообщает бывший командир подразделения НВФ «ДНР» батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.
«Если Украина с американцами договорится о размещении военных баз, то Россия зеркально признает нашу территорию и разместит здесь свои военные базы», — отметил Ходаковский.
Также он отметил, что размещение баз Соединенных Штатов Америки на территории Украины представит огромную угрозу для РФ. В таком случае, ей придется оборонятся.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден признал геноцидом убийство 1,5 млн армян в Османской империи в начале XX в. Стоит отметить, что во время предвыборной программы он заявлял, что сделает это, когда станет президентом.