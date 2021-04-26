Пандемия COVID в Украине: резко упало количество новых заражений

В медицинские учреждения по всей стране было доставлено 2061 человека

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На территории Украины за минувшие сутки резко сократилось число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На территории страны было зарегистрировано 5062 новых заражения. Об этом сообщает глава Минздрава Михаил Степанов, передает УРА-Информ.

При этом, скончались в результате болезни 195 граждан страны, а 6910 пациентов выздоровели. В медицинские учреждения по всей стране было доставлено 2061 человека.

Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 2 030 333 COVID-случаев. Всего с начала пандемии погибло 42 518 граждан и 1 579 438 выздоровели.

Известно, что самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Днепропетровской области. Тут зафиксировали 676 случаев, Одесской — 397, Николаевской — 375, Львовской — 313, в Киеве — 256.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 24 апреля зарегистрировано еще 12 711 новых случаев заражения пневмонией нового типа.