Общество

Боеготовность НВФ на нуле: «ополченцы» бегут из «армии»

Они уезжают на заработки в Москву

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Военкор Владлен Татарский, который освещает ситуацию в «ДНР» сообщил, что члены НВФ покидают подразделения «армии республики». Они уезжают на заработки в Москву. Об этом пишет УРА-Информ.

«Кстати, после ухода моих знакомых из части, в противотанковом взводе ни осталось НИ ОДНОГО человека, кто бы мог полноценно работать с ПТРК. Это всë, что нужно знать о боеготовности пехотных частей в ЛДНР… Почему они ушли из армии? У меня ответ только один: начальство не ценит кадры. Устали ребята, не от войны, а от насаждаемого идиотизма и пренебрежения к людям», — пишет военкор.

Помимо этого, Татарский уточнил, что знает достаточно бывший боевиков, которые сейчас просто месят бетон в Москве.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может признать независимость «ЛДНР» при появлении на территории украинского государства военных баз США.

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