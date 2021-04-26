Украина не будет поддерживать решение США по Армении

Украинские власти не поддержат решение Джо Байдена

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Президент США Джо Байден признал геноцидом убийство 1,5 млн армян в Османской империи в начале XX в. Стоит отметить, что во время предвыборной программы он заявлял, что сделает это, когда станет президентом.

Стоит отметить, что Турция, которая является наследником Османской империи, не признает факт геноцида и настаивает на том, что эти события 1915-1923 гг. надо рассматривать исключительно как массовое убийство в отсутствие целенаправленной политики по уничтожению армян.

Так как Украина в последнее время весьма крепко дружит с Турцией украинские власти не намерены поддерживать решение США о признании геноцида армян в Османской империи (Турции), пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник сообщает, что Украина не будет поддерживать решение США о признании геноцида армян в Османской империи (Турции). Об этом Офис Президента даже уведомил своих турецких коллег по закрытым каналам связи», — отмечает источник.

Украина не намерена портить отношения с Турцией, несмотря на то, что США также являются партнерами Украины.

Ранее мы сообщали, что Украина разорвет дипломатические отношения с РФ.