Общество

В Украину прилетели турецкие военные: стала известна причина

В Мариуполь прилетело около 150 турецких военных

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В Мариуполь, в зону проведения Операции Объединенных сил прибыла целая группа солдат из Турции. Сообщается о 150 турецких военных, напоминающих бойцов спецназа.

Сообщается, что это может быть турецкая ЧВК, однако, вероятнее всего, это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину по карабахской схеме, пишет УРА-Информ со ссылкой на WarGonzo.

«Несмотря на заявления главы турецкого МИДа о нейтралитете по отношению к конфликту на Украине, жители Мариуполя зафиксировали прибытие в город порядка роты турецких военных. По их словам, переброшенные в зону ООС турки на операторов дронов не очень похожи. По комплекции скорее напоминают бойцов спецназа», — говорится в сообщении.

Источник добавляет, что именно на мариупольском направлении наблюдается особенно масштабное скопление тяжелой техники, а также большое количество иностранных специалистов из стран НАТО.

«Так что турки — это только вершина айсберга»- считает источник.

Ранее мы сообщали, что Война с Россией вполне вероятна, Украина готовится к худшему.

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