Технологии

НАТО рассматривает возможность внедрения военной техники на солнечных батареях

В НАТО задумали обновления техники

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Североатлантический альянс во время онлайн-семинара под названием «Новые идеи для НАТО 2030» обратил внимание на возможность использования солнечных батарей для питания тяжелых боевых танков или истребителей и военных кораблей.

«НАТО должен приложить все усилия, чтобы исследовать, как мы можем сократить выбросы в результате военных операций», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

По его мнению, тяжелые боевые единицы, такие как танки, корабли и даже истребители, потребляют слишком много ископаемого топлива, что негативно сказывается на попытках снизить парниковый эффект. Решением проблемы станут специально подготовленные солнечные батареи, устанавливаемые на военные машины.

Такие подготовленные подразделения не только положительно повлияют на ценное окружение, но и позволят повысить маневренность в случае труднодоступной местности. Столтенберг подробно рассказал, как снижение зависимости от ископаемого топлива может повысить эффективность военных операций в регионах с ограниченным топливом. Транспортные средства, оснащенные солнечными батареями, не будут так сильно зависеть от эффективности линии электропитания.

Ранее мы сообщали, что израильтяне воспользуются новым самолетом-разведчиком.

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