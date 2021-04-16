Общество

В ОРДЛО прибыло оборудование для лечения COVID-19

Под эгидой миссии ООН сегодня прибыло медицинское оборудование для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии

Время чтения: 39 Секунд

На территорию временно оккупированных территорий Донбасса под эгидой миссии ООН сегодня прибыло медицинское оборудование для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщили в командовании ООС, передает УРА-Информ.

Пять грузовиков миссии ООН, как уточнили в ведомстве, с гуманитарным грузом проехали в ОРДЛО через контрольный пункт въезда — выезда «Новотроицкое».

В командовании отметили, что было доставлено 17,97 тонн гуманитарного груза для нужд мирных жителей. В помощи присутствуют лекарственные препараты, аппараты искусственной вентиляции легких, переносные кислородные концентраторы, а также кислородные маски для детей и другое медицинское оборудование.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, приблизительно около 9:00 прогремел мощный взрыв в неподконтрольной Украине Ясиноватой. При этом звук взрыва был настолько сильным, что его слышали жители в прифронтовой Авдеевке и в подконтрольных НВФ Горловке, Макеевке, Донецке и других населенных пунктах.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В Украину прилетели турецкие военные: стала известна причина

В Мариуполь прилетело около 150 турецких военных

Мы бы выиграли с пандемией, если бы 60 % людей носило маски — ученые

Новые результаты интересных исследований

В ОРДО прогремел мощный взрыв в Ясиноватой: услышали даже соседние города

Местные жители сообщают о мощных взрывах

Новая вакцина: стало известно, когда в Украине начнется вакцинация Pfizer

Вакцинация начнется уже в субботу, 18 апреля

В Украине почти 2 млн случаев коронавируса и 40 000 смертей: новые данные

Снова более 400 летальных исходов за сутки

В Украине введут «особый режим» карантина на Пасху: что ждет украинцев

Максим Степанов о майских праздниках и Пасхе

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap