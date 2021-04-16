В ОРДЛО прибыло оборудование для лечения COVID-19

Под эгидой миссии ООН сегодня прибыло медицинское оборудование для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии

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На территорию временно оккупированных территорий Донбасса под эгидой миссии ООН сегодня прибыло медицинское оборудование для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщили в командовании ООС, передает УРА-Информ.

Пять грузовиков миссии ООН, как уточнили в ведомстве, с гуманитарным грузом проехали в ОРДЛО через контрольный пункт въезда — выезда «Новотроицкое».

В командовании отметили, что было доставлено 17,97 тонн гуманитарного груза для нужд мирных жителей. В помощи присутствуют лекарственные препараты, аппараты искусственной вентиляции легких, переносные кислородные концентраторы, а также кислородные маски для детей и другое медицинское оборудование.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, приблизительно около 9:00 прогремел мощный взрыв в неподконтрольной Украине Ясиноватой. При этом звук взрыва был настолько сильным, что его слышали жители в прифронтовой Авдеевке и в подконтрольных НВФ Горловке, Макеевке, Донецке и других населенных пунктах.