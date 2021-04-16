Война с Россией вполне вероятна: Украина готовится к худшему

Ситуация накаляется с каждым днем

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Все больше украинских и российских СМИ пишут о том, что уже в ближайшее время может начаться война между Украиной и Россией.

Источник пишет, что обычно такое происходит перед каким-то то важным и жестким событием или перед большой сделкой двух сторон. В свою очередь обе стороны, через медиа готовят свое населения к будущим возможным раскладам, обычно готовят к самому худшему сценарию – войне, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Все наши источники подтвердили наши инсайды, что все стороны конфликта продолжают поднимать ставки, а также все уверены, что война возможна, поэтому все продолжают готовится и держать свои армии в полной боевой готовности», — пишет источник.

Источник добавляет, что украинскому бюджету, даже если войны не будет, вся эта ситуация уже несет убытки.

Источник поясняет, что до 21 апреля Россия будет грандиозно повышать ставки, чтобы Владимир Путин выступил с победным для себя посланием к Федеральному собранию и русскому народу.

Ранее мы сообщали, что США введут новые санкции против России за «величайшую и самую изощренную атаку, которую когда-либо видел мир».