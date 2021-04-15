Зеленскому не буде делать вторую прививку Ковишилдом: стала известна причина

Президенту сделают прививку Pfizer

Время чтения: 47 Секунд

Президенту Украины Владимиру Зеленскому второго марта сделала первую прививку от коронавирусной инфекции индийским аналогом AstraZeneca Ковишилдом. Предполагалось, что и вторую вакцину президент получит или ковишилд или AstraZeneca.

Однако, похоже, что у президента Украины немного другие планы. Источник сообщает, что Зеленский отказался делать повторную вакцинацию индийским Ковишилдом. У главы государства другие планы. Президент Украины намерен же осенью сделает новую вакцинацию препаратом Pfizer, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также Глава Офиса Президента должен сейчас пройти вакцинацию китайской «CoronaVac», но Андрей Борисович всячески отказывается, впрочем, как и его зам. Кирилл Тимошенко», — пишет источник.

Первая партия вакцины от пневмонии нового поколения Pfizer поступит в Украину уже 16 апреля. В партии будет 117 тысяч доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Украине Максим Степанов.

Также, помимо инициативы COVAX, как подчеркнул Степанов, по соглашению между украинским правительством и компанией Pfizer предусмотрена поставка на территорию Украины 10 миллионов доз препарата. Известно, что первые поставки вакцины ожидаются в течение мая-июня.