Поставки вакцины Pfizer в Украину: в Минздраве озвучили сроки

Окончательные данные будут в ближайшую неделю-десять дней

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Первая партия вакцины от пневмонии нового поколения Pfizer поступит в Украину уже 16 апреля. В партии будет 117 тысяч доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Украине Максим Степанов, передает УРА-Информ.

«Получили подтверждение по документам о получении Pfizer, мы ожидаем самолет 16 апреля. В пятницу утром должен прибыть самолет с 117 тыс. доз вакцины Pfizer», — отметил глава ведомства.

Также, помимо инициативы COVAX, как подчеркнул Степанов, по соглашению между украинским правительством и компанией Pfizer предусмотрена поставка на территорию Украины 10 миллионов доз препарата. Известно, что первые поставки вакцины ожидаются в течение мая-июня.

«Окончательные данные у нас будут в ближайшую неделю-десять дней, они сейчас согласовывают график поставки», — добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что за вчерашние сутки, 13 апреля, в Украине снова было зафиксировано больше количество летальных случаев от коронавирусной инфекции. Снова показатель приблизился к отметке 500 смертей.