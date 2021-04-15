В Украине очередной день кряду более 400 смертей от ковида: новые данные

Было госпитализировано 4 229 больных

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В Украине продолжает оставаться стабильной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. При этом показатели заболеваемости одни из самых тяжелых в Европе.

Только за последние сутки в Украине было зафиксировано 16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди новых больных 628 детей и 383 медработника. Было госпитализировано 4 229 больных, а 11 148 человек выздоровели. В тоже время очередные сутки кряду в Украине фиксируется более 400 смертей. Так за последние 24 часа умерло еще 433 человека, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях. 15744 человека привито против COVID-19 за сутки 14 апреля 2021 в Украине», — написал на своей странице в одной из социальных сетей министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в Украине заболело на коронавирус 1 903 765 человек, из них 1 453 766 уже сумело победить болезнь. В тоже время было зафиксировано 38 658 смертельных случаев.

Ранее в Минздраве озвучили сроки поставки вакцины Pfizer в Украину.