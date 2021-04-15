Цены на проезд в ОРДО подняли: но проблемы остались прежние

Стоимость проезда подняли на четыре рубля

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С первого апреля в так называемой «ДНР» подняли стоимость проезда в маршрутках. Аргументация была следующей — автобусы разваливаются, водители получают нищенскую зарплату, не за что ремонтировать автобусы, а тем более – закупать новые.

В свою очередь пассажиры маршруток, сетовали, что часами ждут нужного автобуса, а в часы пик не могут втиснуться в набитый салон. В тоже время, водители при этом хамят и нарушают правила дорожного движения, рискуя жизнями пассажиров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

С повышения стоимости проезда в «республике» прошло уже две недели. И с этого времени фактически ничего не изменилось.

«Новые автобусы не материализовались, водители не надели фраки и не блещут светскими манерами, сквозь дыры в ржавом полу маршруток все так же видно ямы на дороге. Было бы странно, если б за счет повышения тарифа на 4 рубля ситуация изменилась кардинально. Ждем следующего этапа повышения. Но и он вряд ли решит проблемы перевозок», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛДО разработают «программу по воссоединению Донбасса и поддержке русских».