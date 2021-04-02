«Уже летят вертолеты, как в Крыму»: в сети анонсировали присоединение Донбасса к РФ

В ОРДЛО призвали граждан запастись едой

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«Военкоры ЛДНР» анонсировали в социальных сетях прибытие в ОДЛО огромного количества вертолетов из РФ. Об этом пишет УРА-Информ.

«Похоже, повторяется присоединение Крыма, но теперь уже и на Донбассе! Вслед за огромными колоннами боевой техники и танков в сторону Донбасса летят десятки боевых вертолетов! Сегодня с самого утра небо над приграничными поселками Ростовской области гудит от воя турбин и винтов! Вереницы боевых машин следуют одна за одной! Что-то грандиозное намечается!», — пишут члены НВФ.

Также в ОРДЛО призвали граждан запастись едой, водой и аккумуляторами.

«Движуха может начаться в любую минуту! Помните как в 2014 вертолеты точно также летели в сторону Крыма?! Вот это ОНО самое! Все один в один! Донбасс будет свободен!», — сообщают они в соцсетях.

Ранее сообщалось, что боевики семь раз открывали огонь по позициям украинской армии на временно оккупированных территориях Донбасс.