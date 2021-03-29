Во Львове критическая ситуация: могут остановить работу общественного транспорта

Андрей Садовой о ситуации в городе

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Ситуация во Львове несмотря на то, что городские власти сами приняли решение ввести ограничения красной зоны, не улучшается. Количество случаев заражения коронавирусной инфекции не только не падает, но и продолжает расти.

Мэр города Андрей Садовой заявил, что городские власти могут принять еще более жесткие ограничения из-за ситуации с ковидом во Львове. Речь идет об остановке общественного транспорта и даже закрытии детских садиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

«Несмотря локдаун, динамика не падает, напротив, есть рост… Сегодня на штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации», — сказал он.

Он отметил, что в городских больницах для пациентов с COVID-19 есть 130щ коек, при этом 1000 уже занята. При этом он отметил, что если ситуация не изменится, то вполне реально, что будет всеукраинский локдаун.

Ранее врач заявил, что в Украине будет сумасшедшая заболеваемость.