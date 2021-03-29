В Украине будет сумасшедшая заболеваемость: врач прогнозирует новые локдауны

Немного улучшить ситуацию может только локдаун

Время чтения: 46 Секунд

Последние показатели заболеваемости коронавирусной инфекции показывают, что Украину ждет новый локдаун. Стране без него просто не обойтись. Такое заявление сделал иммунолог Вадим Аристов.

В программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на канале «Украина 24» врач заявил, что с недели на неделю в Украине введут общенациональный локдаун. Благодаря этому, ситуация в стране стабилизируется, и если его введут на три недели, то показатели пойдут вниз. Однако, по словам врача, как только снимут локдаун все снова вернется, пишет УРА-Информ.

В тоже время он добавляет, что ситуация к осени ухудшится и показатели заболеваемости будут еще хуже, чем сейчас.

«Далее осенью у нас будет сумасшедшая заболеваемость, и, скорее всего, новый локдаун, далее зимой. И очень важно, чтобы все поняли, что за месяц, как ждут многие бизнесмены, все это не разрешится», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе Украина побила сразу несколько коронавирирусных рекордов, в том числе по количеству госпитализаций, смертности и новых случаев за сутки.