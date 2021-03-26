«Занимают дома и выгоняют людей», — российские пропагандисты о «Правом секторе»

Возле Покровска на железной дороге якобы стоят составы с военной техникой

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Подразделения «Правого Сектора» якобы массово перебрасывают в зону ООС. Об этом сообщает российский военкор Семен Пегов в своем Телеграмм-канале со ссылкой на свои «источники» в Константиновке и Дзержинске, передает УРА-Информ.

Он отмечает, что на Горловском направлении были замечены прибывшие в зону ООС подразделения организации „Правый Сектор“.

«Правосеки присутствия своего не скрывают — открыто носят нашивки и шевроны. Занимают „свободные“ дома, принадлежащие жителям (уехавшим на заработки/сбежавшим от войны). Уже были случаи, когда людей выгоняли из собственных домов», — пишет российский военкор.

При этом, он отмечает что возле Покровска на ЖД якобы стоят составы с военной техникой. Там они находятся уже несколько дней. Отмечается, что стоят они на одном месте и ожидают команду по дальнейшему развертыванию.

Ранее сообщалось, что граждане, что проживают на временно оккупированных территориях Донбасса крайне иронично восприняли слова местного «главы» Дениса Пушилина о том, что боевики готовы отразить любую военную или дипломатическую атаку Киева.