Политика

Кому подчиняются НВФ: это не Пушилин

Пушилина во «главе» ОРДО скоро сменят.

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Граждане, что проживают на временно оккупированных территориях Донбасса крайне иронично восприняли слова местного «главы» Дениса Пушилина о том, что боевики готовы отразить любую военную или дипломатическую атаку Киева. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Жители Донецка отмечают, что Пушилин лишь озвучивает решения, однако, сам их не принимает.

«И ему кто-то верит? Только говорить и может», — пишут дончане.

Помимо этого, как отмечают жители Донбасса, НВФ подчиняются отнюдь не Пушилину, а российским кураторам.

«Только умалчивается один момент: Пушилин не имеет никакого влияния на „вооруженные силы“ „днр“. Они полностью подчинены кураторам из РФ», — добавил участник обсуждения.

Также жители ОРДЛО надеются, что Пушилина у «власти» скоро сменять.

«Интересно, кто будет после Пушилина и когда уже?» — пишут дончане.

Ранее сообщалось, что командование из РФ, которое курирует подразделения боевиков на временно оккупированных территориях восточной Украины, якобы начинает убирать с передовой отдельные подразделения „МВД“ „ДНР“ и „МГБ“ „ДНР“». 

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