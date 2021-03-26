Экономика

Сколько жителей ОРДЛО получает украинскую пенсию: интересные цифры

Украина тратит на эти выплаты около 1 млрд. 800 тысяч гривен

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Стало известно, сколько жителей на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области получают украинскую пенсию. Эти цифры весьма солидные.

Политический эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев заявил, что большая часть жителей ОРДЛО, пересекающих линию разграничения на Донбассе, едут на контролируемую территорию Украины именно за пенсиями, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По его данным на неподконтрольной Украине территории Донбасса проживает около 600 тысяч пенсионеров. При этом из этого количества украинскую пенсию получают около 70% пенсионеров.

«Средняя пенсия на территориях Луганской и Донецкой областей немного выше, чем в среднем по Украине от 3000 до 4500 тысяч гривен», — заявил Дмитрий Снегирев.

Также Снегирев подсчитал количество денег, которое направляется на соцобеспечение жителей ОРДЛО. Он отметил, что на это идет около 1 млрд. 800 тысяч гривен, и это только по самым минимальным подсчетам.

Ранее мы сообщали, что в сети появились уникальные кадры заброшенного жд вокзала в Донецке.

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