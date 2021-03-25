В Украине отменят майские праздники: Пасхи не будет

Все из-за ситуации с пандемией коронавируса

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Похоже, что украинские власти готовы пойти на радикальные шаги в борьбе с коронавирусной инфекцией. Из-за ситуации с пандемией власти готовы даже отменить ближайшие праздники, ситуация в стране близка к катастрофической.

Ранее мы уже сообщали, что украинские власти намерены ввести новый локдаун. Скорее всего его введут на три неделю плюс одна, это значит, что в общей сложности украинцев может ожидать четыре недели тотального карантина.

Сейчас же стало известно, что в этом году майских праздников не будет, а карантин растянется на месяц. Пасху в этом году праздновать не будут, наверняка, будут жесткие ограничения даже в Церквях, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в этом году майских праздников не будет, а карантин растянется на месяц. Как правильно указывают коллеги Пасху в этом году отмечать не дадут, а провал кейса вакцинации хотят переложить на СМИ/телеграм каналы», — отмечает источник.

На данный момент неизвестно, когда именно в Украине могут ввести локдаун.