Общество

В ОРДО в очередной раз назвали новую дату наступления ВСУ: когда это произойдет

«Простой солдат» назвал свою дату «начала» войны

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Различные блогеры и СМИ и ОРДЛО продолжают делиться «инсайдами» по поводу того, когда якобы украинская армия пойдет в наступление на Донбассе. Сначала сообщалось, что это произойдет 15 марта, а потом и 18 числа первого месяца весны, теперь же появилась новая дата.

Так на этот раз «инсайдом» поделился блогер из ОРДО Артем Баровский, который работает в социальных сетях под ником «Простой солдат». Он назвал свою дату начала активных «боевых действий». Он считает, что все начнется в мае, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Поговаривают о наступлении ВСУ, как подсохнет, 2 мая — на Пасху! И что ответит Москва — пожелает хорошего здоровья Зеленскому?» — пишет блогер.

Он считает, что на Донбассе зарабатывает все, и война там просто неизбежна.

«Война продолжается: А зарабатывают на ней все! Кто политические очки, кто деньги, а Донбасс — усиление обстрелов и наступление ВСУ!» — написал Баровский.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» подсчитали, сколько Украина должна «республике».

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