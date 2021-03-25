Общество

AstraZeneca снижает эффективность своей вакцины: новые данные

Ранее эффективность вакцины составляла 79 процентов

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AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины против COVID-19 была немного ниже, чем сообщалось ранее, и составила 76%. Этот пересмотр является результатом нового анализа клинических испытаний в США. Ранее компания заявляла, что эффективность ее продукта находится на уровне 79%.

Представители здравоохранения США публично упрекнули производителя лекарств в том, что он не использовал самую свежую информацию, когда в понедельник опубликовал промежуточное исследование, в котором говорилось, что эффективность вакцины составляет 79 процентов, сообщает Ура-Информ со ссылкой на Reuters.

Последние данные были основаны на 190 инфекциях среди более чем 32 400 участников исследования в США, Чили и Перу. Ранее предварительные данные основывались на 141 заражении по состоянию на 17 февраля.

«Основной анализ соответствует нашему ранее опубликованному промежуточному исследованию и подтверждает, что наша вакцина против COVID-19 очень эффективна для взрослых », — заявила Мене Пангалос, вице-президент по исследованиям и разработкам AstraZeneca по исследованиям и разработкам BioPharmaceuticals.

Ранее мы сообщали, что в Украине суд разрешил не пускать непривитых детей в школу.

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