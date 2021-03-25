Новый локдаун в Украине: страну могут закрыть на месяц

Сейчас власти рассматривают различные варианты событий

Время чтения: 48 Секунд

В Украине все больше идет разговоров о том, что властям все-таки придется ввести второй локдаун в ближайшее время. Статистика заболеваемости продолжает бить различные рекорды – количество госпитализаций, количество летальных случаев и близко к рекорду по суточной заболеваемости.

Сейчас власти рассматривают различные варианты событий, однако вряд ли, удастся избежать введения локдауна. Уже в ближайшее время больше половина регионов страны могут оказаться в «красной», где фактически и действует локдаун.

Сейчас власти рассматривают вариант, при котором новый локдаун могут ввести практически на месяц. Три недели плюс одна в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента обсуждали сценарий локдауна, который в этот раз будет 3+1 недели», — пишет паблик.

При этом источник больше не добавляет никакой информацию, ни о том, когда могут ввести локдаун и будет ли введены более жесткие ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут остановить движение транспорта из-за ситуации с ковидом.