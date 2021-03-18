Стала известна истинная причина объявления военной тревоги в «ДНР»: что задумали боевики

Вольнодумец раскрыл планы боевиков

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Вчера, 17 марта, многих встревожила информация о том, что в «ДНР» была объявлена военная тревога, а при этом местная «армия» была приведена в состояние боеготовности. На тот момент не была известна истинная причина случившегося.

Блогер «Вольнодумец», который освещает события в ОРДЛО, поделился своим мнением об этой ситуации. Он отметил, что данную информацию распространили сами боевики. Блогер заявил, что на этот день у боевиков были запланированы учения, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «Вольнодумец».

Он добавляет, что местные и российские издания продолжают нагнетать обстановку на Донбассе, сообщая о различных датах наступления ВСУ.

«Складывается впечатление, что российские оккупационные войска ищут предлог либо для нападения на ВСУ, либо для ввода регулярных российских войск на Донбасс под видом «миротворцев», — пишет «Вольнодумец».

Он также отметил что президент Российской Федерации Владимир Путин играет в многоходовочку и ситуация не очень простая.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО съезжаются пропагандисты, местные ждут неладное.