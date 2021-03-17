В ОРДЛО съезжаются пропагандисты: местные ждут неладное

Появились здесь и журналисты Russia TODAY

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В таких называемые «ДНР» и «ЛНР» неожиданно начали съезжаться пропагандистские СМИ. Российские каналы и издания отправляют своих журналистов в ОРДЛО.

Правозащитники отметили, что лояльные к Кремлю журналисты начали массово приезжать в ОРДЛО. Это очень опасная ситуация ведь значит, что там ожидается что-то масштабное. Предполагается, что может начаться масштабное военное противостояние, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Нами было замечено, что на территорию ДНР прибыл военкор ВГТРК Алексей Сладков. Затем же еще спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. К ним еще подключилась группа из Russia TODAY. Что тревожно, эти люди обладают реальным опытом работы в горячих точках», — сообщили правозащитники.

В тоже время они также отмечают, что в телеграм каналах «ДНР» и «ЛНР» призывают собирать деньги пожертвования для боевиков так называемых «республик».

Все это правозащитники связывают с тем, что на Донбассе может стать весьма «жарко». То есть или начнутся полноценные боевые действия или точно прекратится «мир».

Ранее в «ДНР» объявили тревогу, личный состав приведен в боеготовность.