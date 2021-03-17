В «ДНР» объявили тревогу: личный состав приведен в боеготовность

Пока неизвестна истинная причина возможного

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Российские СМИ сообщили о том, что в «ДНР» произошло неожиданное событие. Сообщается о том, что в «республике» была объявлена тревога.

Российские каналы в телеграм пишут, что в «ДНР» была объявлена военная тревога, а при этом местная «армия» была приведена в состояние боеготовности. Такую информацию опубликовали в частности в телеграм канале Anna News. Скриншот данного сообщения опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер, который работает под ником Necro Mancer, пишет УРА-Информ.

«Наши источники сообщают, что на Юге «ДНР» в «народной милиции» объявлена боевая тревога. Личный состав приведен в боеготовность», — пишет российский источник.

На данный момент нет дополнительной информации, почему была поднята эта тревога. Возможно, таким образом, боевики готовятся к возможному наступлению ВСУ, о котором сепаратистские издания сообщают в последнее время.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО не верят в поддержку Кремля, если Украина пойдет в наступление.