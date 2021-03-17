Ветераны «НВФ» готовы идти в бой, — Ходаковский

Ходаковский считает, что в условиях эскалации вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса так называемые «ветераны НВФ» готовы идти в бой

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Бывший командир подразделения незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «власть республики» «поворачивается лицом к войне и к армии ДНР». Об этом он сообщает в своем Телеграмм-канале, передает УРА-Информ.

Помимо этого, Ходаковский считает, что в условиях эскалации вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса так называемые «ветераны НВФ» готовы идти в бой.

«Чувствуя надвигающуюся угрозу, приходят ветераны-ополченцы и говорят: мы готовы. Даже те, чье состояние по здоровью требует от них сидеть тихо и дышать размеренно. На вас вся надежда, „старики“: если не вы, — то кто?», — пишет он.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак не исключает открытый ввод российских войск на временно оккупированные территории Донбасса. Это может произойти под видом миротворцев ООН.