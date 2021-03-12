Источники в «ЛНР» отреагировали на возможную дату наступления ВСУ: чего ожидать

15 марта на Донбассе ничего не произойдет

Время чтения: 54 Секунд

Несколько источников несколько дней назад сообщили о том, что якобы предполагаемая дата наступления ВСУ на Донбассе – 15 марта. В тоже врем другой источник сообщает, что в предполагаемую дату ничего не произойдет.

Источник отмечает, что когда в сети начинают называть даты наступления, это с вероятностью 99% дезинформация. Отмечается, что на Донбассе действительно обострилась ситуация, но такое время от времени происходит на востоке Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на «тайны луганской республики».

«Правило политики, которое мы уже неоднократно наблюдали на этой странной войне – когда политические переговоры в очередной раз заходят в тупик, начинает бряцать оружие. Украина откровенно шантажирует Россию, лязгая оружием и делая громкие заявления, в расчете на то, что Москва «прогнется» – именно это мы сейчас наблюдаем», — пишет паблик.

Он добавляет, что если бы в РФ и «республиках» знали, что наступление ВСУ начнется 15 марта, то был бы объявлен режим повышенной готовности в «НМ», была бы объявлена хотя бы частичная мобилизация, началась бы переброска сил и средств. В Ростовской области тоже начались бы определенные движения. Но ничего этого пока не наблюдается.

Ранее мы сообщали, что дату наступления ВСУ назвал «Джокер «ДНР».