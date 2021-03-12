В «ЛНР» приехала комиссия из Генерального Штаба ВС России: что будут проверять

Все из-за растрат «армейского» топлива в больших количествах

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Сегодня, 12 марта, в «ЛНР» должна приехать очередная комиссия из России. На этот раз в ОРЛО приедет комиссия с Генерального Штаба ВС России, которую возглавляет генерал-полковник ВС РФ под позывным «Шаман».

Отмечается, что российская комиссия устроит очередную проверку в «республике», ведь снова в «ЛНР» регистрируется очень высокие показатели использования ресурсов, хотя в реальности этого не должно быть, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Чёткий Луганск.

«В Генеральном Штабе ВС России очень недовольны большими растратами продзапасов и ГСМ командованием «НМ» «республики». ГСМ пропадает в таких количествах, что в Москве в недоумении. За январь-февраль «НМ» «ЛНР» использовано в 1,5 раза больше топлива чем ушло на учения «Кавказ 2020», пишет паблик.

Источник добавляет, что «армейское» топливо, с разрешения начальников, продают заправкам и получают сверхприбыль на этом. В тоже время «комбригы» «НМ» в большинстве случаев списывают ГСМ на 20 – 25 % больше, чем используют по назначению. Таким образом, «чиновники» хорошо зарабатывают.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» назвали дату наступления ВСУ.