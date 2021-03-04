Общество Политика

«У нас есть все шансы»: в Генштабе настроены победить РФ

Для процветания страны, как отметил генерал, нужна сильная власть, армия и единство народа

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Победа украинской стороны в вооруженном конфликте с Российской Федерацией на Донбассе означает восстановление украинских границ в том виде, в котором они были до 2014 года. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко, передает УРА-Информ.

Он выразил надежду, что РФ понесет суровое наказание за свои агрессивные действия на территории Украины.

«Надеюсь на это. Иначе тогда вообще теряет смысл существование справедливости в отношениях между государствами», — отметил Муженко.

Также он подчеркнул, что хочет жить в независимой и процветающей стране.

«Чтобы не было этих угроз, чтобы мы понимали, что любое государство, у которого есть планы завоевания Украины или части ее территории, забыло об этом раз и навсегда».

Для процветания страны, как отметил генерал, нужна сильная власть, армия и единство народа.

«Нам этих трех условий, наверное, недостаточно. Нужен еще сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — добавил Муженко.

Ранее сообщалось, что в так называемом «управлении народной милиции ДНР» сообщили, что «власти республики» разрешили подразделениям незаконных вооруженных формирований открывать огонь на поражение по позициям украинской армии. 

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