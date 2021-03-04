Политика

В ТКГ дали прогноз по «присоединению» ОРДЛО к России

Ситуация, которая сейчас сложилась в ОРДЛО выгодна РФ

Время чтения: 1 Мин. , 17 Секунд

Российской Федерации выгодно, чтобы военные действия на временно оккупированных территориях украинского Донбасса продолжалась бесконечно. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил украинский журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, передает УРА-Информ.

Ситуация, которая сейчас сложилась в ОРДЛО выгодна РФ, так как это дает ей возможность дестабилизировать ситуацию в Украине:

«России выгодно на этой территории создать серую зону, которую можно использовать как плацдарм для дальнейшей агрессии против Украины и плацдарм для постоянного влияния на украинскую политику, создание постоянного фактора нестабильности. Им выгодно, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно. Нигде не сказано, что эта территория будет присоединяться к России. Россия их не забирает. Но она создает такое непризнанное образование, которое постоянно будет создавать для нас проблемы», — считает Казанский.

Также он считает, что сейчас у украинской стороны крайне мало шансов заставить РФ уйти с Донбасса.

«Нынешняя российская власть демонстрирует агрессивные планы в отношении Украины. Пока Путин остается у власти, к сожалению, ничего не изменится. Я понимаю, что это неприятно слышать. Возможно, это не то, что хотят услышать наши граждане. Но если трезво смотреть на ситуацию, я вижу, что это именно так», — отметил журналист.

Казанский добавил, что на РФ может воздействовать только запад путем применения санкций.

«Но я думаю, что работать надо в этом направлении — чтобы эта война для России была очень дорогой, чтобы она стоила России очень дорого, чтобы в определенный момент Россия поняла, что не может тянуть это дальше».

Ранее сообщалось, что в так называемом «управлении народной милиции ДНР» сообщили, что «власти республики» разрешили подразделениям незаконных вооруженных формирований открывать огонь на поражение по позициям украинской армии. 

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