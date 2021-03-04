Политика

Санкции против окружения Януковича: Совет ЕС продлил ограничительные меры

Санкции были продлены против физических и юридических лиц

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Совет Европейского Союза продлил санкционные меры против физических и юридических лиц, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины еще на пол года. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Европейскую правду».

«Сегодня Совет ЕС решил продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживания существующих активов, направленных против 7 человек, признанных виновными в присвоении государственных средств Украины или в злоупотреблении служебным положением, повлекшее убытки украинским государственным фондам», — отмечается в сообщении Совета ЕС.

Против одного человека, как отметили в ЕС, санкции были продлены до шестого сентября 2021. При этом, по двум людям меры не были продлены вообще.

Ранее сообщалось, что победа украинской стороны в вооруженном конфликте с Российской Федерацией на Донбассе означает восстановление украинских границ в том виде, в котором они были до 2014 года.

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