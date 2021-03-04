Новая волна коронавируса: в Украине снова более 10 000 больных за сутки

Больше всего новых случаев в Житомирской области

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Похоже, что в Украине началась новая волна коронавирусной инфекции. Впервые за несколько месяцев было зафиксировано более 10 000 новых случаев заболеваемости.

Так за сутки 3 марта в стране обнаружили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (868), а также Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях, пишет УРА-Информ со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

За сутки также было зафиксировано 4 837 пациентов, которые выздоровели, еще 194 умерли от осложнений. В больницы попал 3 271 человек.

«С начала пандемии в Украине COVID-19 обнаружили в целом у 1 374 762 человек. Из них 1 186 873 пациента выздоровели, а 26 591 человек умер от осложнений COVID-19», — заявил Степанов.

За последние 24 часа в стране было сделано 83 086 тестов на коронавирус. В том числе 38 068 — методом ПЦР, 16 265 — методом ИФА и 28 753 экспресс-тестом на антиген к вирусу.

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые зафиксировали британский штамм коронавирусной инфекции.