Общество Экономика

В НБУ рассказали, как будут работать банки на 8 марта

Банки самостоятельно определять свой порядок работы

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Грядет празднование 8 марта. Традиционно в этот день отмечают Международный женский день, в Украине он считается официальным выходным. В Национальном банке Украины отметили, что банки, которые находятся на территории Украины, самостоятельно определять свой порядок работы. Об этом пишет УРА-Информ.

«Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021», — сказано в сообщении НБУ.

При этом, система электронных платежей в Украине работает круглосуточно, также из-за этого банки могут работать круглосуточно, даже несмотря на праздничные и нерабочие дни.

«Поэтому банки Украины самостоятельно определяют свой порядок работы в выходные и нерабочие дни. В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства Украины», — подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что для достижения ранее достигнутых договоренностей с МВФ относительно транша необходимо решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и в сфере борьбы с коррупцией.

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