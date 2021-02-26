С жеребьевкой не повезло: Динамо и Шахтер узнали соперников по ЛЕ

Представители Испании и Италии в соперниках у украинцев

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Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы. Уже сейчас можно сказать, что жребий получился не очень удачным, можно было получить соперников и попроще.

Так киевское «Динамо» сыграет против представителя Испании – «Вильярреала». Испанский клуб на предыдущем этапе соревнований сумел протий австрийский «Зальцбург». Сначала испанцы выиграли 2:0 в гостях, а позже победили 2:1 дома, пишет УРА-Информ.

В тоже время чемпионы Украины донецкий «Шахтер» сыграет свой матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы». Интересно, что командой руководит бывший тренер Горняков Пауло Фонсека. На предыдущей стадии соревнований итальянский клуб сумел пройти португальскую «Брагу». Сначала клуб из Рыма выиграл в гостях 2:0, а потом праздновал также успех дома – 3:1.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

Напомним, что на предыдущие стадии соревнований «Динамо» прошло бельгийский «Брюгге», а «Шахтер» одолел «Маккаби» из Израиля.